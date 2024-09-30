Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какие чаи опасно пить при диабете

EatingWell: чай с алоэ вера может вызвать резкое снижение сахара в крови

close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Чай с алоэ вера может спровоцировать опасное снижение уровня сахара в крови у диабетиков, которые принимают лекарства. Об этом американский диетолог Эрин Палински-Уэйд рассказала изданию EatingWell.

Специалист объяснила, что растение алоэ вера способно значительно снижать уровень глюкозы в крови, артериальное давление и холестерин. Такие свойства были обнаружены в результате множественных исследований. По словам Палински-Уэйд, злоупотребление чаем с алоэ вера может усилить эффект лекарств, которые люди с диабетом принимают для контроля концентрации сахара.

Это, в свою очередь, может спровоцировать гипогликемию — острое состояние, при котором уровень глюкозы в крови опускается ниже 3,3-3,5 ммоль/л. Для гипогликемии характерны слабость, обмороки и упадок сил, а в тяжелых случаях - нарушение работы головного мозга и внутренних органов.

Аналогичным эффектом обладает травяной чай с пажитником. Ромашковый чай также стоит употреблять с осторожностью. Он не рекомендуется диабетикам, принимающим варфарин — лекарство, разжижающее кровь. Сочетание действующих веществ напитка и препарата может повысить риск кровотечений.

Ранее была названа опасная для сердца и костей доза кофеина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами