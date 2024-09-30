Стало известно, какие чаи опасно пить при диабете

Чай с алоэ вера может спровоцировать опасное снижение уровня сахара в крови у диабетиков, которые принимают лекарства. Об этом американский диетолог Эрин Палински-Уэйд рассказала изданию EatingWell.

Специалист объяснила, что растение алоэ вера способно значительно снижать уровень глюкозы в крови, артериальное давление и холестерин. Такие свойства были обнаружены в результате множественных исследований. По словам Палински-Уэйд, злоупотребление чаем с алоэ вера может усилить эффект лекарств, которые люди с диабетом принимают для контроля концентрации сахара.

Это, в свою очередь, может спровоцировать гипогликемию — острое состояние, при котором уровень глюкозы в крови опускается ниже 3,3-3,5 ммоль/л. Для гипогликемии характерны слабость, обмороки и упадок сил, а в тяжелых случаях - нарушение работы головного мозга и внутренних органов.

Аналогичным эффектом обладает травяной чай с пажитником. Ромашковый чай также стоит употреблять с осторожностью. Он не рекомендуется диабетикам, принимающим варфарин — лекарство, разжижающее кровь. Сочетание действующих веществ напитка и препарата может повысить риск кровотечений.

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