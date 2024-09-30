Ученые превратили отходы ферм в фильтр для вредного микропластика

Американские ученые из Университета штата Миссисипи нашли способ использовать отходы фермерских хозяйств для фильтрации микропластика из стоков. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Environmental Science (FES).

Микропластик — крошечные частицы пластика диаметром менее 5 миллиметров — обнаружены во всех океанах на Земле, в пище, воде, а в последнее время и на сельскохозяйственных угодьях. Микропластик также был обнаружен в крови человека и в центре обоняния человеческого мозга.

Исследовательская группа провела эксперимент с фильтрами из биоугля — древесного угля, полученного при сжигании растительных остатков в среде с низким содержанием кислорода.

Использование биоугля сократило количество микропластика в образцах стока в диапазоне от 86,6% до 92,6%. Благодаря успеху первоначальных испытаний ученые нарастили свои усилия и в настоящее время испытывают биоугль в полевых условиях.

По словам авторов научной работы, открытие может привести к появлению новых методов управления сельским хозяйством и ливневыми водами, которые позволят снизить загрязнение микропластиком с ферм и городских территорий.

Ранее ученые нашли единственное животное, оказавшееся неуязвимым для воздействия микропластика.