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Российские ученые рассказали, чем опасен гель-лак для беременных

ПНИПУ: компоненты гель-лака могут оказаться аллергенами для ребенка в утробе

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Пресс-служба сети Пальчики

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) назвали категории людей, чьему здоровью может угрожать гель-лак. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе научного учреждения.

По словам специалистов, будущим мамам следует воздержаться от маникюра с гель-лаком, по крайней мере, в течение первого триместра беременности. В этот период закладываются жизненно важные системы органов будущего малыша. Химические компоненты лака могут оказаться потенциальными аллергенами для ребенка.

Кроме того, женщины в течение первого триместра обычно страдают от токсикоза. Гели и лаки для ухода за ногтями обычно имеют стойкий запах, поэтому беременные избегают использования таких средств.

Кроме того, гель-лак может представлять угрозу для аллергиков из-за содержания таких агрессивных компонентов как метилакрилат, изопропиловый спирт и консервант бутилгидроксианизол.

В Пермском Политехе отметили, что стоит избегать лаков с толуолом и дибутилфталатом. Толуол используется для улучшения текучести продукта. Его длительное воздействие негативно влияет на центральную нервную систему, вызывая головные боли, головокружение и нарушения репродуктивной функции. Дибутилфталат — пластификатор, добавляемый в лаки для предотвращения ломкости. Он способен вызывать раздражение кожи, угнетать нервную и иммунную системы.

Ранее ученые назвали опасный для здоровья компонент лака для ногтей.

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