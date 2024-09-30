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Назван неочевидный признак рака легких

Daily Mail: боль в руке может сигнализировать о раке легких

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Shutterstock

Согласно результатам исследования ученых из Университета Эксетера (Великобритания), боль в руке или плече может сигнализировать о раннем раке легких. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ученые проанализировали данные о симптоматике и течении болезни у 65 тысяч пациентов с раком легких. Они обнаружили, что у 3,6% пациентов боль в плече или руке была одним из первых признаков заболевания.

Исследователи отметили, что боль в руке сама по себе не является поводом для паники, так как она часто вызвана другими причинами. Однако если боль сохраняется длительное время или сопровождается другими симптомами, такими как кашель или проблемы с дыханием, следует обратиться к врачу. Ученые добавили, что на этот признак также стоит обратить внимание лицам с генетически обусловленным повышенным риском рака легких.

Известно, что возникновение боли в области плеча и руки может быть вызвано увеличением раковой опухоли в размере. В частности, дискомфорт возникает, когда новообразование распространяется из верхней доли  легкого  в плечевое сплетение.

Ранее ученые нашли связь между «женскими» гормонами и раком кишечника.

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