Глава РАН Красников объяснил, к чему приведет игнорирование рекомендаций Академии

Ранее заключение экспертизы РАН касательно различных научных исследований не считалось обязательным к исполнению, однако сейчас невыполнение рекомендаций академии ведет к разбирательству в Счетной палате РФ, об этом «Газете.Ru» рассказал глава Российской академии наук академик Геннадий Красников.

«За два года изменилось отношение к экспертизе Российской академии наук. Она стала обязательной. Теперь, если мы даем заключение, а оно игнорируется, то продолжение исследований, которые РАН посчитала неперспективными, уже является предметом разбирательства – в том числе со стороны Счетной палаты. Раньше мы давали заключения, которые просто принимались к сведению, — причем кем-то принимались, а кем-то – нет. Сейчас к экспертизе РАН очень серьезно относятся абсолютно все», – рассказал Красников.

Раньше ученые просто отчитывались по проделанным исследованиям и этого было достаточно, однако теперь важно, чтобы ими был достигнут тот результат, который нужен государству. Кроме того, в планах РАН распределить ученых по направлениям, чтобы фундаментальные исследования велись широким фронтом.

«Даже если прорыв произойдет не у нас в стране, то в России должны быть специалисты, готовые подхватить тему. В частности, поэтому мы сейчас внимательно смотрим, какими направлениями научных исследований занимается каждый институт, в том числе – соответствуют ли они названию, профилю института. На определенном этапе многие институты отошли от своего первоначального научного профиля, стали заниматься модными темами. В результате сложилась ситуация, когда многие направления научных исследований оказались неохваченными», – заключил глава РАН.

Подробнее о том, как изменилось отношение к экспертизе РАН, а также об усилении контроля над проводимыми фундаментальными исследованиями и проблемах российского образования – в интервью Красникова «Газете.Ru».

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