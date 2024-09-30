Глава РАН рассказал, где теперь производят российские процессоры «Эльбрус»

Отечественные девяностонанометровые двухъядерные процессоры «Эльбрус» теперь производятся на заводе «Микрон», об этом «Газете.Ru» рассказал глава Российской академии наук академик Геннадий Красников.

«Конечно, когда-то была возможность производить их за рубежом и по 14-нанометровой топологии, и ниже, но сегодня с этим сложнее. Когда ситуация изменилась, мы внимательно посмотрели, будет ли нам достаточно 90-нанометровой топологии, и поняли, что пока этого хватает. Вместе с тем в России сейчас ведутся большие работы по созданию новых возможностей производства по более низкой топологии», – рассказал глава РАН.

По его словам, у процессора «Эльбрус» хорошая архитектура, которая позволяет ему эффективно работать.

«Эльбрус» — хороший процессор. Особенно когда он не использует побитовую компиляцию, которая сдерживает его возможности. У него очень хорошая архитектура, традиционная, его делали специалисты советской школы. И весь вопрос в софте. Для спецприменения все программы написаны на кодах «Эльбруса», поэтому он работает очень эффективно», – отметил глава РАН.

Подробнее о том, какие задачи решены за это время, как изменилось отношение к экспертизе РАН, а также об усилении контроля над проводимыми фундаментальными исследованиями и проблемах российского образования – в интервью Красникова «Газете.Ru».

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