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Глава РАН рассказал, где теперь производят российские процессоры «Эльбрус»

Глава РАН Красников: процессоры «Эльбрус» выпускаются в России на «Микроне»

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Отечественные девяностонанометровые двухъядерные процессоры «Эльбрус» теперь производятся на заводе «Микрон», об этом «Газете.Ru» рассказал глава Российской академии наук академик Геннадий Красников.

«Конечно, когда-то была возможность производить их за рубежом и по 14-нанометровой топологии, и ниже, но сегодня с этим сложнее. Когда ситуация изменилась, мы внимательно посмотрели, будет ли нам достаточно 90-нанометровой топологии, и поняли, что пока этого хватает. Вместе с тем в России сейчас ведутся большие работы по созданию новых возможностей производства по более низкой топологии», – рассказал глава РАН.

По его словам, у процессора «Эльбрус» хорошая архитектура, которая позволяет ему эффективно работать.

«Эльбрус» — хороший процессор. Особенно когда он не использует побитовую компиляцию, которая сдерживает его возможности. У него очень хорошая архитектура, традиционная, его делали специалисты советской школы. И весь вопрос в софте. Для спецприменения все программы написаны на кодах «Эльбруса», поэтому он работает очень эффективно», – отметил глава РАН.

Подробнее о том, какие задачи решены за это время, как изменилось отношение к экспертизе РАН, а также об усилении контроля над проводимыми фундаментальными исследованиями и проблемах российского образования – в интервью Красникова «Газете.Ru».

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