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Глава РАН Красников назвал проблему российских учебников

Глава РАН Красников: многие школьные учебники несбалансированы

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Алексей Майшев/РИА Новости

РАН долгое время не осуществляла экспертизу учебников, однако с августа 2024 года это право было возвращено Академии. Как рассказал «Газете.Ru» глава Российской академии наук академик Геннадий Красников, главная проблема школьных учебников в том, что они несбалансированы.

«Мы специально проводили заседание Президиума, где комплексно разобрали момент усвоения материала школьниками, в том числе обсудили состояние их здоровья. И мы увидели серьезную проблему, которая связана и с преподаванием предметов, и с контентом учебников. Мы отмечаем, что у нас многие учебники несбалансированы. В частности, потому что наука и техника сегодня развиваются очень быстро, и мы видим, что некоторые авторы хотят сразу же всю эту информацию передать школьникам», – рассказал глава РАН.

По его словам, необходимо сначала давать детям основы, помогать им понять принципы, а потом уже переходить к современным технологиям.

«Школа же должна давать хорошее образование, объяснять, как телевизор работает, почему небо синее, а закат красный. Так всегда в традиционной школе и было. Сейчас школьники вроде активно занимаются той же робототехникой, а понимания того, какие процессы лежат в основе движения робота, у них нет», – отметил Красников.

Подробнее о том, какие задачи решены за это время, как изменилось отношение к экспертизе РАН, а также об усилении контроля над проводимыми фундаментальными исследованиями и проблемах российского образования – в интервью Красникова «Газете.Ru».

Ранее стало известно, что в России импортозаместят производство погрузчиков.

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