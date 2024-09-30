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Глава РАН рассказал, кто контролирует финансирование фундаментальной науки в России

Глава РАН Красников: РАН определяет финансирование всей фундаментальной науки

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Российская академия наук определяет и контролирует финансирование всей фундаментальной науки в стране, – об этом «Газете.Ru» рассказал глава Российской академии наук академик Геннадий Красников.

«Да, мы определяем направления финансирования фундаментальной науки. Кроме того, мы проводим экспертизу по важным государственным проектам, например, по дорожным картам высокотехнологичных направлений – это в том числе искусственный интеллект, квантовые коммуникации, современные и перспективные сети мобильной связи, водородная энергетика, перспективные космические системы и сервисы и другие. Национальные проекты технологического лидерства – их двадцать сегодня – тоже проходят через Академию», – рассказал глава РАН.

Причем РАН сейчас анализирует не только начальный этап работы, то есть заявки, но и отчеты по выполненным работам.

«Поэтому количество экспертиз резко выросло. Сейчас мы делаем примерно 75 тысяч экспертиз в год. Это очень много», – рассказал глава РАН.

Подробнее о том, какие задачи решены за это время, как изменилось отношение к экспертизе РАН, а также об усилении контроля над проводимыми фундаментальными исследованиями и проблемах российского образования – в интервью Красникова «Газете.Ru».

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