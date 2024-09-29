Пустыня Сахара питает жизнь в Атлантическом океане, выяснили ученые

Американские ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде выяснили, что песок из пустыни Сахара критически важен для поддержания жизни в Атлантическом океане. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Marine Science (FMS).

Бесплодная пустынная пыль из Северной Африки остается крупнейшим источником частиц в воздухе на Земле. Ежегодно ветер переносит около 800 млн тонн пыли с востока на запад. Пылевые облака достигают берегов Южной Америки, перенося изотопы железа, вымытые с открытой поверхности пустыни.

Согласно новому исследованию, чем больше времени пыль Сахары проводит в атмосфере и чем дальше она перемещается, тем больше содержащегося в ней железа преобразуется в форму, которую может усваивать наземная и подводная биосфера.

«Транспортируемое железо, по-видимому, стимулирует биологические процессы примерно так же, как удобрение железом может влиять на жизнь в океанах и на континентах», — отметили ученые.

Биоактивное железо питает обширную пищевую цепь в тысячах километров от места его происхождения, удобряя фитопланктон в океане, а также растения на всем пути до бассейна Амазонки. Эти две системы производят большую часть кислорода на Земле.

Несмотря на свое пустынное происхождение, песчинки из Сахары несут в себе жизненно важное топливо для жизни на Земле, представляя собой еще один пример того, насколько невероятно взаимосвязаны физические процессы нашей планеты с жизнью, которая считает ее своим домом, заключили авторы исследования.

Ранее ученые нашли в глубинах океана возможный источник зарождения жизни на Земле.