Космическое окружение Земли может быть в 10 раз больше ожидаемого, выяснили ученые

Американские ученые из Института астрономии Гавайского университета и других научных учреждений пришли к выводу, что галактическое окружение Земли может быть на порядок обширнее предыдущих оценок. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstron).

Около 10 лет назад астрономы пришли к выводу, что наша галактика Млечный Путь находится в огромном гравитационном бассейне под названием Ланиакея, простирающемся на 500 млн световых лет.

В новом исследовании команда нашла свидетельства того, что Ланиакея может быть частью еще более грандиозной структуры, которая потенциально в 10 раз больше по объему самой Ланиакеи. Вероятная галактическая формация сосредоточена вокруг концентрации Шепли — региона, заполненного огромным количеством массы и гравитационного притяжения.

«Наша Вселенная похожа на гигантскую паутину, в которой галактики лежат вдоль нитей и группируются в узлах, где гравитационные силы стягивают их вместе», — отметил один из ведущих авторов статьи, астроном из Хьюстонского университета Брент Талли.

Исследователи оценивают эти крупномасштабные структуры, изучая их влияние на движение галактик. Галактика между двумя такими структурами будет вовлечена в гравитационное перетягивание каната, в котором баланс гравитационных сил окружающих крупномасштабных структур определяет движение галактики.

Картографируя скорости галактик по всей нашей локальной вселенной, команда может определить область пространства, где доминирует каждое сверхскопление.

Ранее ученые обнаружили крупнейшую галактическую структуру во Вселенной.