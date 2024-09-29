Российские ученые объяснили, как избежать выкидыша при резус-конфликте матери и ребенка

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) предупредили о риске серьезных осложнений при беременности из-за конфликта резус-факторов крови матери и вынашиваемого ей ребенка. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Специалисты напомнили, что резус-фактор (Rh) определяется наличием в крови особого липопротеина на поверхности эритроцитов. У человека встречаются разные варианты этого антигена. Наибольшее значение имеет антиген D как наиболее иммуногенный. Именно его присутствие чаще всего определяет результат резус-положительности (Rh+). Если кровь Rh+ перелить человеку с Rh-, иммунная система его организма воспримет донорскую кровь как вредоносную.

Аналогичная ситуация может возникнуть при различии резус-статуса матери и плода, отметили в ПНИПУ. Такое случается при зачатии ребенка женщиной с Rh- и мужчиной с Rh+.

Если при резус-конфликте кровь плода попадает в кровоток матери (обычно во время родов, но иногда раньше), в организме женщины начинают вырабатывать антитела. Через плаценту они попадают в кровь ребенка и разрушают в ней эритроциты.

Последствия резус-конфликта могут быть тяжелыми: от анемии плода и гемолитической желтухи новорожденных до выкидыша и летального исхода для ребенка.

По словам специалистов Пермского Политеха, наибольшая опасность резус-конфликта возникает во время второй и последующих беременностях из-за появления после первых родов в организме антител IgG, способных проходить через плаценту.

Ученые рекомендуют родителям заранее узнать свои резус-факторы и проконсультироваться с врачом в случае риска резус-конфликта. Также существуют препараты, способные предотвратить осложнения при первой и повторных беременностях.

Ранее исследователи нашли новый фактор риска выкидыша при беременности.