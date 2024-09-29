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Врач рассказала, почему люди постоянно просматривают свои профили в соцсетях

Daily Mail: желание просматривать свои профили в соцсетях обусловлено эволюцией

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Shutterstock

Навязчивое желание просматривать собственные профили в соцсетях говорит о желании человека понять, как его воспринимают окружающие. Стремление к позитивной оценке, в свою очередь, обусловлено эволюционными механизмами выживания. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский психотерапевт Элоиз Скиннер.

По словам врача, навязчивое стремление оценить свой профиль в социальной сети «со стороны» испытывают многие люди.

«Желание понять, как нас воспринимают, присутствовало в человеческих инстинктах на протяжении поколений. Мнение окружающих всегда выступало удобным инструментом, позволяющим узнать больше о собственной личности и получить общественное одобрение, потребность в котором закреплена в человеческом сознании», — объяснила эксперт.

Скиннер добавила, что просмотр собственного аккаунта выступает попыткой понять, насколько человек преуспел в создании позитивного образа самого себя. Удачный имидж увеличивает шансы на потенциальное повышение социального статуса и сплочение с группой. По мнению психотерапевта, эти аспекты лежат в основе человеческих механизмов выживания.

Ранее врач призвал запретить детям до 18 лет пользоваться соцсетями.

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