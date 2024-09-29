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Ученые назвали идеальную частоту дефекации

Health: дефекация один-два раза в день оптимальна для здоровья

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Новое исследование показало, что частота дефекации связана с общим состоянием здоровья и риском хронических заболеваний. Об этом сообщает Health.com.

Ученые проанализировали данные более 1400 здоровых взрослых в возрасте от 19 до 89 лет. Они выяснили, что оптимальная частота дефекации, связанная с наименьшим риском хронических заболеваний, — один-два раза в день.

При аномальной частоте дефекации у людей меньше полезных бактерий кишечника, которые переваривают клетчатку. Все больше исследований показывают, что микробиом кишечника влияет на все аспекты здоровья.

У людей с запорами (одна-две дефекации в неделю) в крови было больше токсинов, связанных с повреждением почек. Слишком частая дефекация (четыре и более раз в день) была ассоциирована с воспалением и нарушением работы печени.

Авторы отметили, что обнаружили только корреляцию, а не причинно-следственную связь. У них нет доказательств того, что редкая дефекация приводит к проблемам со здоровьем. Люди с регулярной дефекацией чаще придерживаются диеты, богатой клетчаткой, больше пьют и регулярно занимаются спортом. Это может объяснять, почему их здоровье в среднем было лучше.

«Большинство врачей считают, что изменение [частоты дефекации] среди населения является нормой, а в худшем случае — незначительной неприятностью. Наша работа показывает, что может быть полезно управлять [частотой дефекации] даже у здоровых людей, чтобы снизить риск хронических заболеваний. Однако необходимо провести больше исследований», — отметил соавтор исследования Шон Гиббонс.

Ранее врач рассказала, что при запорах нужно пить два литра воды в день.

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