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Ученые создали съедобный транзистор на основе зубной пасты

AdvSci: разработано наноустройство для мониторинга внутренних органов

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IIT-Istituto Italiano di Tecnologia

Группа ученых из Итальянского технологического института в Милане создала съедобный транзистор на основе зубной пасты. Ожидается, что разработка станет ключевым компонентом для будущих «умных» таблеток, следящих за показателями организма. Исследование опубликовано в научном журнале Advanced Science (AdvSci).

Команда использовала флалоцианин меди — синий пигмент, который добавляют в средства для ухода за полостью рта для отбеливания зубов.

«Используя то количество фталоцианина меди, которое мы потребляем ежедневно с зубной пастой, мы теоретически могли бы изготовить около 10 тыс. съедобных транзисторов», — отметили авторы разработки.

По словам ученых, химическая структура флалоцианина меди облегчает проводимость заряда внутри кристаллов.

Специалисты интегрировали небольшие количества ингредиента в качестве полупроводника для создания съедобных электронных схем. Эти схемы построены на этилцеллюлозной подложке с электрическими контактами из пищевого золота.

Следующим шагом исследовательской группы станет обнаружение других съедобных веществ с подходящими химическими и физическими свойствами для создания интеллектуального съедобного электронного устройства для использования в медицинских целях, например, для мониторинга параметров организма в желудочно-кишечном тракте.

Ранее ученые заявили о прорыве в разработке полностью съедобных роботов.

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