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Врач рассказала, как не дать полуфабрикатам навредить здоровью

Диетолог Писарева рекомендовала заменить магазинные полуфабрикаты домашними

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Детям до трех лет не рекомендуется есть полуфабрикаты, а лучше всего готовить их дома. Об этом RT рассказала врач-диетолог Ирина Писарева.

Пищеварительная система маленьких детей сформирована не до конца, и любой неподходящий продукт может навредить здоровью. Полуфабрикаты особенно вредны при наличии хронических заболеваний.

Врач объяснила, что соль и специи в магазинных полуфабрикатах могут навредить ребенку. Крахмал также может вызвать вздутие, а дешевый растительный белок хуже усваивается.

Лучше готовить полуфабрикаты самостоятельно: покупать свежие продукты, готовить из них блюда, а затем замораживать.

До этого врач Сидо рекомендовала придерживаться правила гарвардской тарелки: половину тарелки заполнять овощами, четверть — цельнозерновыми продуктами, четверть — нежирным белком. Этот принцип позволит питаться правильно без подсчета граммов и калорий.

Ранее врач назвала пищу, которая может улучшить настроение.

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