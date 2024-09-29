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Врач рассказал, может ли человек заметить у себя катаракту

Офтальмолог Куренков: катаракту нельзя вовремя распознать самостоятельно

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Помутнение хрусталика (катаракту) нельзя заметить на ранней стадии. Это состояние опасно тем, что может повысить внутриглазное давление и привести к потере зрения. Об этом «Радио 1» рассказал врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Куренков.

Признаки катаракты включают помутнение хрусталика, повышение внутриглазного давления, увеличение размера глазного яблока.

«Катаракта выявляется на профилактических осмотрах. От нее нужно избавиться хирургическим путем, так как лечения в настоящее время и в ближайшем будущем нет. Нельзя покапать капли, чтобы она прошла», — объяснил врач.

Если не вылечить катаракту, повышение внутриглазного давления может необратимо повредить зрительный нерв. И тогда уже никакая операция не поможет, произойдет потеря зрения, предупредил врач. Защитить от этого могут ежегодные профилактические осмотры у офтальмолога.

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