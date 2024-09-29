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Врач рассказала, в каких случаях красные родинки могут быть опасны

Дерматовенеролог Кутина: красные родинки опасны при травматизации

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lev.studio/Shutterstock/FOTODOM

Травмирование красных родинок ангиом может привести к кровотечению и инфекции. Об этом Life.ru рассказала дерматовенеролог Анна Кутина.

«Ангиомы — это доброкачественные сосудистые новообразования, которые появляются на коже и слизистых оболочках. Причиной их красного цвета служат кровеносные сосуды, из которых они состоят», — объяснила врач.

Чаще всего эти образования появляются после 30 лет и не вызывают болезненных ощущений. Факторы риска образования ангиом включают наследственность, гормональные изменения (например, во время беременности), воздействие ультрафиолетового излучения.

При травмировании ангиомы могут сильно кровоточить и становятся вратами для инфекции. В остальном они не представляют опасности и не требуют лечения. Обратиться к врачу нужно, если новообразование стало расти, менять цвет или форму.

До этого врач рекомендовала внимательно следить за родинками у детей. Если они начинают меняться или имеют признаки рака, важно показать их врачу.

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