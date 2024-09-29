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Ученые рассказали, поможет ли «Мир-19» победить новый вариант коронавируса

ФМБА: препарат «Мир-19» будет эффективным против штамма коронавируса XEC

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Отечественный препарат «Мир-19» будет эффективным в борьбе против варианта коронавируса ХЕС. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

«Его эффективность не меняется в связи с мутациями вируса», — отметили эксперты.

В ФМБА подчеркнули, что эффективность «Мира-19» не изменяется в связи с мутациями COVID-19.

Препарат «Мир-19» зарегистрировали в декабре 2021 года. Он выпускается в форме жидкости для ингаляций. Лекарство надо вдыхать 10-15 минут с помощью индивидуального ингалятора или небулайзера. Оно блокирует те области РНК-вируса, которые копируют его молекулы и помогают вирусу распространяться в организме.

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский отмечал, что выявленный в России новый штамм коронавируса ХЕС не должен разительно отличаться от своего «предшественника» омикрона.

Напомним, Роспотребнадзор зафиксировал два случая заражения вариантом новой коронавирусной инфекции XEC в Ростовской области и в Уфе. До этого сообщалось, что штамм XEC быстро распространяется и может стать доминирующим.

Ранее иммунолог рассказал, чего ждать россиянам от нового штамма коронавируса ХЕС.

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