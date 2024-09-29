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Ученые установили точное местоположение более 1 млн галактик

MNRAS: создан новый каталог галактик с объектами в 10 млрд световых лет от Земли

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Swinburne University of Technology

Международная группа астрономов установила точное положение более 1 млн галактик в известной Вселенной. Исследование опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

В проекте под названием «Физика ускоряющейся Вселенной» участвовало 14 научных институтов. Специалисты использовали для наблюдений камеру PAUCam на 4,2-метровом телескопе Уильяма Гершеля на испанском острове Ла-Пальма.

Применение новой техники позволило команда обнаружить и определить местоположение галактик, расположенных более чем в 10 млрд световых лет от Земли.

«Обследование позволит изучить, как галактики связаны со своей средой, которая в основном состоит из темной материи, и понять, насколько далеки галактики определенного типа и яркости, что поможет нам проводить более точные научные исследования», — объяснил член исследовательской группы, профессор Бенджамин Джоахими из Университетского колледжа Лондона.

Новый каталог позволит астрономам создавать более точные карты, чтобы понять, как формируется структура во Вселенной, и изучить расширение Вселенной под влиянием темной материи и темной энергии.

Ранее ученые создали самую подробную карту Млечного Пути.

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