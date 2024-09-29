На МКС испытают новую мягкую броню от ударов космического мусора

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США и химический гигант DuPont отправят на Международную космическую станцию (МКС) образцы сверхпрочного материала, предназначенного для защиты от ударов космического мусора. Об этом сообщает портал Space.com.

Как сообщили журналистам представители DuPont, разработка представляет собой новую версию кевлара — прочного и термостойкого синтетического волокна, из которого делают бронежилеты и огнеупорную экипировку. В космосе кевлар используют в качестве теплоизолятора.

В компании отметили, что обновленное волокно под названием EXO на 40% легче обычного кевлара. В ходе наземных испытаний специалисты NASA стреляли по мишеням из EXO-кевлара алюминиевыми пулями диаметром 1 сантиметр из специальных пушек, разгонявших снаряды до скорости 6,5 километра в секунду. Имитированные фрагменты космического мусора не смогли пробить испытательные цели.

В ходе будущей миссии несколько заплат из EXO размером 5 на 5 сантиметров доставят на МКС, где лоскуты прикрепят к внешней поверхности орбитальной лаборатории и оставят на несколько месяцев. Испытания покажут, как материал выдерживает воздействие космической среды.

Ожидается, что образцы нового кевлара отправятся на орбиту на борту грузового корабля SpaceX Dragon, пуск которого запланирован на октябрь 2024 года.

Ранее российские ученые нашли способ превращать энергию ударов космического мусора в тепловую энергию.