Названы анализы для выявления сердечной недостаточности

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России разрабатывают новые методы выявления сердечной недостаточности по уровню биомаркера ST2 и микроРНК в крови. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, профессор Сергей Терещенко.

Сердечная недостаточность – это синдром, который развивается при различных сердечно-сосудистых заболеваниях. Он характеризуется тем, что у сердца снижается способность перекачивать нужный объем крови.

«Лабораторным маркером сердечной недостаточности во всем мире считается мозговой натрийуретический пептид. Это гормон, который вырабатывается в левом желудочке. И при развитии сердечной недостаточности он повышается. Он участвует в регуляции артериального давления, водно-солевого обмена, объема циркулирующей крови, а также роста и пролиферации клеток. Натрийуретический пептид являются лабораторным маркером сердечной недостаточности. Когда происходит дисбаланс в работе сердца, даже самый незначительный, уровень гормона в крови повышается», – рассказал врач.

Однако в центре Чазова проходит работа по разработке двух новых методов диагностики сердечной недостаточности.

«В нашем центре мы разрабатываем и внедряем метод диагностики заболевания путем определения уровня микроРНК в крови. По их уровню мы можем оценить, есть ли сердечная недостаточность у пациентов. Также важно знать уровень биомаркера ST2 — это белковый биомаркер сердечного стресса», – рассказал специалист.

По его словам, ST2 может быть не только средством диагностики, но и средством предсказания неблагоприятного прогноза течения заболевания.

«ST2 сигнализирует о наличии и степени тяжести фиброза тканей, который возникает в ответ на инфаркт миокарда, острый коронарный синдром или обострение сердечной недостаточности. Допустим, к нам обратился пациент, у которого на первый взгляд все хорошо. У него нет одышки, он не жалуется на усталость. Мы берем у него анализ на эти два вещества и, если их уровень высок, значит мы что-то проглядели, и есть риск резкого ухудшения состояния больного», – заключил врач.

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