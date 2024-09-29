Названы заболевания, которые могут развиться при сердечной недостаточности

Сердечная недостаточность – неспособность сердца перекачивать нужный объем крови. При этой патологии у человека могут также развиться четыре сопутствующих заболевания: дисфункция почек, анемия, аритмия и застой крови в печени. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ Сергей Терещенко.

«Наиболее часто происходит нарушение функции почек. На фоне недостаточного поступления крови к органу снижается скорость клубочковой фильтрации, вода и натрий накапливаются в организме, что приводит к дальнейшему задержки жидкости и усилению отеков», – отметил врач.

Второе по распространенности — это дефицит железа или анемия. При сердечной недостаточности возникает отек многих органов и желудочно-пищеварительный тракт не исключение.

«У пациентов ухудшается пищеварение, может развиться синдром мальабсорбции (нарушения всасываемости продуктов). Это хроническое расстройство процессов переваривания, транспорта и всасывания питательных веществ в тонком кишечнике. На фоне этого отека слизистой кишечника нарушается всасывание железа, возникает дефицит», – рассказал врач.

Сердечную недостаточность сопровождает застой крови в печени, из-за чего возникает чувство тяжести и боли под правым ребром.

«Это негативно влияет и на систему свертываемости крови, повышая риск образования тромбов. Кроме того, при сердечной недостаточности может нарушаться ритм сердца из-за дефицита минералов, таких как калий и магний», – заключил врач.

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