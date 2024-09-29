Названы ошибки, которые приводят к возвращению молочницы

Для избавления от молочницы важно провести правильную диагностику, подтвердив грибковую инфекцию. Также нужно определить вид грибка и оценить их чувствительность к препаратам, а пациентка должна строго придерживаться плана лечения. Об этом «Газете.Ru» рассказала акушер-гинеколог сети «Клиника Фомина» Екатерина Кучеренко.

«Молочница, то есть вульвовагинальный кандидоз часто сопровождается белыми творожистыми выделениями из половых путей и зудом. Однако за этой маской может скрываться другие половые инфекции или аэробный вагинит. В этом случае бесполезно лечить молочницу. При подозрении на кандидоз важно использовать не мазок на флору, а флороценоз или фемофлор», — рассказала врач.

Мазок просто показывает количество лейкоцитов. Фемофлор и флороциноз определяют вид и количество возбудителя инфекции, а именно это необходимо для подбора препарата.

«Например, Candida albicans и Candida glabrata мы будем лечить разными препаратами, а Candida non-albicans устойчива к большинству лекарственных препаратов. Также не нужно лечить молочницу, если в мазке обнаружены споры грибков, а симптомов нет», — объяснила врач.

Важно принимать назначенные препараты столько, сколько рекомендовал врач.

Самостоятельный отказ от лечения при первых улучшениях может привести к рецидиву. Если молочница возвращается четыре и более раз в год, и это было подтверждено лабораторно, прием препаратов может быть продлен до полугода.

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