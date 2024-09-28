Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Первый за 50 лет новый класс лекарств против шизофрении спасет жизни миллионов людей

AFP: в США одобрили препарат Кобенфи против шизофрении

close
Pressmaster/Shutterstock/FOTODOM

Врачи приветствуют одобрение препарата для лечения шизофрении, который стал первым принципиально новым лекарством за 50 лет. Об этом сообщает AFP.

Препарат Кобенфи (Cobenfy) разработан американской фармкомпанией Bristol Myers Squibb. В отличие от существующих препаратов, он воздействует на холинергические рецепторы, а не на дофаминовые. Препарат представляет собой капсулы для перорального приема.

Два клинических испытания подтвердили эффективность нового лекарства: он значительно смягчил симптомы шизофрении у пациентов. Результаты позволили FDA (Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) одобрить использование препарата в США.

Побочные эффекты включали тошноту, рвоту, расстройство желудка, диарею, запор, задержку мочи и проблемы с печенью. Однако в целом новый препарат переносится лучше, чем существующие. Последние часто вызывают набор веса и вялость, удерживая некоторых пациентов от их приема.

В комментариях для AFP врачи отметили, что новый препарат может подарить надежду на нормальную жизнь миллионам людей с шизофренией.

Ранее россиянам рассказали, в каких случаях галлюцинации нормальны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами