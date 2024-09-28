Ночное воздействие света ускоряет рост раковых клеток

Нарушение работы суточных биологических ритмов вызывает изменения в составе кишечных микробов и может ускорить прогрессирование рака кишечника. Это показало исследование, опубликованное в журнале Science Advances.

Для экспериментов использовались мыши с колоректальными опухолями (в толстой и прямой кишке). Ученые спровоцировали нарушение суточных ритмов у животных. Это привело к изменению состава и численности кишечных бактерий. В результате у мышей ускорился рост раковых клеток.

Ученые также нашли конкретные молекулы, связанные с этим. Их изменение уменьшило уровень кишечной слизи, которая защищает кишечник от вредных бактерий. Вероятно, повышенная проницаемость слизистой оболочки кишечника позволяет токсинам и бактериям попадать в кровоток, что потенциально ускоряет прогрессирование рака.

Исследование стало первым шагом к пониманию роли суточных ритмов в развитии рака, отметили авторы. Они предполагают, что распространение колоректального рака у людей моложе 50 лет может быть связано с нарушением суточных ритмов. Его вызывают длительное воздействие света, поздние приемы пищи и другие факторы окружающей среды.

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