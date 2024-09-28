Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ночное воздействие света ускоряет рост раковых клеток

Science Advances: нарушение суточных ритмов ускоряет рост рака кишечника

close
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Нарушение работы суточных биологических ритмов вызывает изменения в составе кишечных микробов и может ускорить прогрессирование рака кишечника. Это показало исследование, опубликованное в журнале Science Advances.

Для экспериментов использовались мыши с колоректальными опухолями (в толстой и прямой кишке). Ученые спровоцировали нарушение суточных ритмов у животных. Это привело к изменению состава и численности кишечных бактерий. В результате у мышей ускорился рост раковых клеток.

Ученые также нашли конкретные молекулы, связанные с этим. Их изменение уменьшило уровень кишечной слизи, которая защищает кишечник от вредных бактерий. Вероятно, повышенная проницаемость слизистой оболочки кишечника позволяет токсинам и бактериям попадать в кровоток, что потенциально ускоряет прогрессирование рака.

Исследование стало первым шагом к пониманию роли суточных ритмов в развитии рака, отметили авторы. Они предполагают, что распространение колоректального рака у людей моложе 50 лет может быть связано с нарушением суточных ритмов. Его вызывают длительное воздействие света, поздние приемы пищи и другие факторы окружающей среды.

Ранее врач рассказал, можно ли избежать рака простаты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами