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Погоня за моржовыми клыками завела викингов на «край света», выяснили ученые

SciAdv: скандинавские охотники на моржей добирались до высоких широт в Арктике

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Международная группа ученых из Дании, Нидерландов и Швеции выяснила, что скандинавские мореплаватели в эпоху раннего Средневековья достигли северо-запада Гренландии, вплотную приблизившись к Северному полюсу. Викинги путешествовали так далеко ради добычи моржовых клыков, высоко ценившихся в Европе.
Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Генетический анализ 31 артефакта из слоновой кости, хранящихся в европейских музеях, дал предварительные доказательства того, что скандинавы искали моржовые бивни в высоких широтах Арктики.

Почти половина всех проанализированных произведений из кости морского зверя были отслежены до популяции моржей, обитавших в регионе между севером Гренландии и Арктической Канадой. При этом основные поселения северян находились на юго-западе Гренландии.

По словам ученых, у викингов было лишь 10 недель на то, чтобы продвинуться на север в период отступления морских льдов.

«Масштабы их экспедиций в высокие широты Арктики позволяют предположить, что скандинавы были не только земледельцами и поселенцами, но и стратегическими торговцами, активно занимавшимися добычей ресурсов на больших расстояниях», — отметила соавтор исследования, молекулярный эколог Эмили Руис-Пуэрта из Копенгагенского университета в Дании.

Специалисты отметили, что в Исландии исчезновение моржей совпало с прибытием викингов. В Гренландии, куда скандинавы добрались в 950 году нашей эры, произошел похожий спад популяции.

Ранее археологи нашли в Норвегии украшения викингов возрастом около 1000 лет.

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