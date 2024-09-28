Ученые нашли связь между «женскими» гормонами и раком кишечника

Эстрогены играют важную роль в развитии рака. Эти гормоны блокируют работу подтипа иммунных клеток, уничтожающих опухоли, в том числе толстого кишечника. Это показало исследование, опубликованное в журнале Science Advances.

Известно, что эстрогены стимулируют рост раковых клеток молочной железы, которые чувствительны к этим гормонам. Но в новой работе ученые выяснили, что эстрогены стимулируют рост и других опухолей.

Эстрогены подавляют работу иммунных клеток эозинофолов. Это не только способствовало росту опухоли, но и понижало эффективность иммунотерапии — метода лечения рака, при котором иммунную систему человека «обучают» уничтожать опухоли. Это наблюдалось при раке молочной железы, меланоме и раке толстой кишки.

Ученые выяснили, что препараты, блокирующие эстрогены, могут повысить эффективность иммунотерапии рака у мышей. Они планируют в ближайшее время протестировать аналогичные препараты у больных раком людей.

Ранее врач рассказал, можно ли избежать рака простаты.