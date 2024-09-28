Врач рассказал, можно ли избежать рака простаты

Хотя образ жизни влияет на риск рака простаты, ученые не знают, что конкретно нужно делать для его предотвращения. Чтобы снизить риск летального исхода, тяжелого лечения и осложнений, всем мужчинам старше 45 важно пройти проверку на рак простаты. Об этом «Газете.Ru» рассказал уролог Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Дмитрий Войтко.

«Не существует убедительных данных, доказывающих, что какое-то вмешательство в образ жизни помогает избежать рака простаты. Поэтому важно не зацикливаться на профилактике, а сосредоточиться на раннем выявлении заболевания. Скрининг мужчин старше 45 лет — наиболее эффективный способ борьбы с раком предстательной железы», — объяснил Войтко.

Рак предстательной железы ежегодно поражает полтора миллиона мужчин и приводит к 380 тысячам летальных исходов. Чаще болеют мужчины старше 45 лет, и с возрастом риск растет. Раковые клетки предстательной железы можно обнаружить у 75% мужчин старше 80 лет.

«Основной инструмент проверки на рак предстательной железы — анализ крови на ПСА (простат-специфический антиген). Он позволяет заподозрить заболевание. Но окончательный диагноз устанавливается только после выполнения биопсии предстательной железы», — подчеркнул врач.

Также в группы риска входят темнокожие мужчины и те, у кого раком простаты болели отец, дядя, брат, дедушка. Если болел отец или брат мужчины, его риск рака простаты повышается в два раза. Если эти родственники заболели в возрасте до 60 лет, то вероятность заболевания в четыре раза выше.

По данным американского исследования, у 15,6% мужчин с раком простаты есть вредные варианты (мутации) в генах BRCA1, BRCA2, HOXB13, MLH1, MSH2, PMS2, MSH6, EPCAM, ATM, CHEK2, NBN и TP53, добавил врач.

Ранее ученые связали болезни десен с повышенным риском рака.