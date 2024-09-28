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Ученые предсказали распространение диареи к 2100 году

PLOS: к концу века число случаев диареи в Дакке может вырасти из-за потепления

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Mohammad Ponir Hossain/Reuters

Глобальное изменение климата может увеличить число госпитализаций из-за диареи к 2100 году, даже если потепление удастся удержать в пределах 2°С. Это показало исследование, опубликованное в журнале PLOS Neglected Tropical Diseases.

Ученые проанализировали, повлияли ли ежедневные осадки, влажность и температура в Дакке на госпитализацию из-за диареи. Они рассмотрели данные о трех миллионах случаев диареи с 1981 по 2010 год. Дакка — столица Бангладеш, один из самых густонаселенных городов мира. Из-за этого город часто страдает от вспышек диареи.

Анализ показал, что более высокие температуры значительно повышают риск диареи во всех возрастных группах. Если миру удастся достичь Парижских соглашений и удержать потепление в границах от 1,5°C до 2°C, госпитализации из-за диареи увеличатся на 4,5%–7,4% к концу века.

Особенно уязвимы окажутся дети: их показатели госпитализации могут вырасти на 5,7%–9,4%. Сейчас диарея — третья по значимости в мире причина летальных исходов среди детей. Работа подчеркивает важность тщательной подготовки Дакки к возможному увеличению числа госпитализаций.

Ранее ученые выяснили, что глобальное потепление может помешать работе служебных собак.

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