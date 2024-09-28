Найдены отличия алкоголизма у мужчин и женщин

Зависимость от алкоголя сильно отличается на биохимическом уровне у мужчин и женщин. Это необходимо учитывать при назначении и разработке лекарств, сообщают авторы исследования, представленного на конгрессе Европейского колледжа нейропсихофармакологии (ECNP).

Ученые проанализировали данные 400 пациентов с зависимостью от алкоголя. Они обнаружили связь между уровнем половых гормонов и психическими характеристиками (длительностью тревоги, вероятностью рецидива и т.д.) мужчин и женщин.

Возможно, уровень половых гормонов влияет на психику людей с алкоголизмом и риск срывов. Однако возможно и обратное: злоупотребление алкоголем изменяет уровень гормонов.

Результаты означают, что половые гормоны могут напрямую влиять на развитие и лечение алкогольной зависимости. Этот вопрос нужно изучить в будущих исследованиях, подчеркнули авторы.

Ранее ученые выяснили, что яркое освещение по ночам связано с деменцией сильнее алкоголизма.