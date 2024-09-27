Названы продукты, способные продлить жизнь

Желающие увеличить продолжительность жизни должны включать в рацион нерафинированные сложные углеводы, растительную пищу и полезные жиры. Об этом Вальтер Лонго, сотрудник Университета Южной Калифорнии, рассказал изданию New Scientist.

Ученый рассказал, что основным принципом диеты для продления жизни является прекращение приема пищи за три часа до сна и соблюдение 12-часового перерыва между последним приемом пищи сегодня и первым завтра. Еще одно важное правило касается сбалансированного рациона: 40-60% калорий должны приходиться на нерафинированные сложные углеводы, 10-15% — на растительную пищу и 25-35% — на растительные жиры.

Специалист рекомендует добавлять в рацион бобы, которые снижают риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, и зеленые овощи, укрепляющие иммунную систему. Не стоит забывать о об орехах, содержащих необходимые для здоровья сердца полезные жиры.

Овес способствует нормализации уровня сахара в крови, а фрукты, как источник клетчатки, необходимы для поддержания здоровья кишечника. Рыба улучшает функцию мозга и сердца благодаря содержанию железа, цинка, йода и магния.

Основными компонентами долголетия исследователи выделяют оливки и оливковое масло, которые являются важными источниками полезных жиров и мощными антиоксидантами, положительно влияющими на сердечно-сосудистую систему.

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