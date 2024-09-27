Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы продукты, способные продлить жизнь

New Scientist: растительная пища и рыба могут продлить жизнь

close
Freepik

Желающие увеличить продолжительность жизни должны включать в рацион нерафинированные сложные углеводы, растительную пищу и полезные жиры. Об этом Вальтер Лонго, сотрудник Университета Южной Калифорнии, рассказал изданию New Scientist.

Ученый рассказал, что основным принципом диеты для продления жизни является прекращение приема пищи за три часа до сна и соблюдение 12-часового перерыва между последним приемом пищи сегодня и первым завтра. Еще одно важное правило касается сбалансированного рациона: 40-60% калорий должны приходиться на нерафинированные сложные углеводы, 10-15% — на растительную пищу и 25-35% — на растительные жиры.

Специалист рекомендует добавлять в рацион бобы, которые снижают риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, и зеленые овощи, укрепляющие иммунную систему. Не стоит забывать о об орехах, содержащих необходимые для здоровья сердца полезные жиры.

Овес способствует нормализации уровня сахара в крови, а фрукты, как источник клетчатки, необходимы для поддержания здоровья кишечника. Рыба улучшает функцию мозга и сердца благодаря содержанию железа, цинка, йода и магния.

Основными компонентами долголетия исследователи выделяют оливки и оливковое масло, которые являются важными источниками полезных жиров и мощными антиоксидантами, положительно влияющими на сердечно-сосудистую систему.

Ранее ученые назвали самые эффективные продукты для борьбы с деменцией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами