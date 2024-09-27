Ученые заглянули в возможное будущее Земли через 5 млрд лет

Международная группа астрономов из Китая и США нашла новую экзопланету, похожую на Землю через миллиарды лет. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

Небесное тело под названием KMT-2020-BLG-0414 расположено в 4 тыс. световых годах от Земли и представляет собой скалистый мир, вращающийся вокруг белого карлика — погасшей звезды. Ожидается, что наше Солнце превратится в белого карлика через 5 млрд лет.

До этого момента Солнце пройдет через фазу красного гиганта, расширившись и поглотив Меркурий, Венеру и, возможно, Землю и Марс. Если наш мир уцелеет в этот период, он станет похож на KMT-2020-BLG-0414.

Наблюдения показали, что KMT-2020-BLG-0414 находится от своего белого карлика на расстоянии от одной до двух дистанций между Землей и Солнцем. В системе также есть коричневый карлик — звезда, которая не смогла вспыхнуть, — примерно в 17 раз массивнее Юпитера.

Ученые отметили, что жизнь на Земле, скорее всего, исчезнет задолго до превращения Солнца в белый карлик. Примерно через один-два миллиарда лет земные океаны высохнут из-за ускоряющегося парникового эффекта. Исследователи считают, что к этому моменту человечество переберется на другие миры.

Ранее стало известно, что жизнь на Земле будет процветать в течение следующих 1,8 млрд лет.