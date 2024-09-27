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Врач объяснил, почему мужчины не принимают противозачаточные таблетки

Врач Саакян: чтобы мужские противозачаточные заработали, нужно 70 дней

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Мужские противозачаточные таблетки (или комбинированные оральные контрацептивы — КОКи) не получили широкого распространения из-за долгого ожидания начала их работы и восстановления фертильности после их приема, рассказала «Газете.Ru» врач первой категории, акушер-гинеколог Европейского медицинского центра Гаяне Саакян.

«Несмотря на то, что гормональный метод контрацепции имеет ряд преимуществ — многолетние исследования и научные доказательства того, что мужские КОКи не оказывают влияния на качество спермы, — их самый большой недостаток — время действия. Необходимо около 70 дней, то есть больше двух месяцев, чтобы сперматогенез полностью прекратился. А после отмены понадобится три-четыре месяца для восстановления фертильности. Именно из-за этого их применение не особо популярно», — рассказала врач.

Суть гормональной контрацепции у мужчин — изменение гормонального статуса для невозможности сперматогенеза. Метаанализ всех мужских КОКов показал, что сильный пол испытывает после их применения те же побочные эффекты, что и женщины. Среди них: акне, набор веса, изменение настроения, изменения сексуальной функции и полового влечения. Единственное отличие — у мужчин после применения КОКов не увеличивается риск венозной тромбоэмболии.

Женские КОКи же начинают «работать» на шестой день после начала приема. После отмены КОК фертильность и самостоятельный менструальный цикл восстанавливается сразу.

Подробнее о других новинках в сфере контрацепции — в материале «Газеты.Ru».

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