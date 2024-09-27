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Найдена новая бактерия, вызывающая иммунодефицит кишечника

Science: бактерия Tomasiella immunity разрушает иммунный барьер кишечника

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Ученые из клиники Кливленда (США) в составе научного коллектива установили, что бактерия Tomasiella immunity ослабляет иммунную систему кишечника, потенциально способствуя возникновению некоторых воспалительных и инфекционных заболеваний кишечника. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Ученые объяснили, что воспалительные заболевания кишечника, такие как болезнь Крона и язвенный колит, связаны со снижением уровня секреторного иммуноглобулина А (SIgA). Это антитело, которое защищает поверхности слизистых оболочек. В кишечнике SIgA непрерывно связывается с микробами, препятствуя их прикреплению и вторжению в эпителий хозяина.

Однако некоторые кишечные бактерии могут снижать уровень SIgA, что, в свою очередь, приводит к повышенному риску инфекции и запуску процесса воспаления. Одной из таких бактерий выступает T. immunityphila (Tomasiella immunity ). По словам исследователей, этот микроорганизм замедляет восстановление защитного барьера кишечника и увеличивает восприимчивость к патогенам.

По словам ученых, обнаружение «виновника» нарушения защитного адаптивного иммунного барьера кишечника поможет создать новые методы лечения болезни Крона и язвенного колита. Исследователи предположили, что в основе такой терапии будет лежать управление SIgA.

Ранее в чернике нашли соединение, полезное для здоровья кишечника.

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