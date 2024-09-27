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Врач рассказала, на какое заболевание может указывать отрыжка

Врач Шеслер: заброс кислоты из желудка в пищевод может вызвать частую отрыжку

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Shutterstock/Rajitha Ruwantha

Чрезмерная отрыжка может быть симптомом кислотного рефлюкса или нарушения моторики ЖКТ. Также к ней приводят вредные пищевые привычки, например, разговоры во время еды. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог сети «Клиника Фомина» в Краснодаре Екатерина Шеслер.

«Возможная причина чрезмерной отрыжки — кислотный рефлюкс или гастроэзофагеальная болезнь (ГЭРБ), при которой происходит заброс содержимого желудка в пищевод. Также возможна изжога, — если она возникает эпизодически, то применяются безрецептурные препараты. При ГЭРБ требуется полноценная терапия, но при сокращении симптомов уменьшится и количество эпизодов отрыжки. Также важно не лежать сразу после еды. Походите или прогуляйтесь», — объяснила врач.

Кроме того, воздух может попасть в верхние отделы ЖКТ, если человек быстро ест или пьет, говорит во время еды, жует жевательную резинку, курит и пьет газированные напитки. У некоторых людей к отрыжке приводит нервная привычка заглатывать воздух. Если изменение образа жизни не помогло, важно обратиться к врачу.

«Иногда отрыжка связана с диспепсией и нарушенной моторикой желудка. В этих случаях пациентов помимо отрыжки могут беспокоить: ощущение тяжести в животе и даже боль. Кроме того, если установлены зубные протезы, нужно проверить их состояние и установку. Плохо подобранные протезы могут привести к заглатыванию лишнего воздуха», — добавила Шеслер.

Ранее врач рассказала, что боли в желудке не связаны с обострением гастрита.

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