Названы вещества, которые могут привести к отравлению, как в Красноярском крае

На прошлой неделе под Красноярском отравилась семья, в том числе четверо детей. Все четверо детей умерли от отравления пока не установленным веществом, однако сейчас следствие работает над версией отравления инсектицидом, следы которого нашли в организмах детей. Однако если бы дети действительно отравились дихлофосом, то медики бы смогли спасти детей, рассказал «Газете.Ru» заведующий кафедрой медицины катастроф Института профилактической медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова, директор центра обучения первой помощи РНИМУ им. Н.И. Пирогова Игорь Левчук.

Все бытовые средства должны по степени своей безопасности не вызывать никаких отравлений даже при нарушении техники безопасности. Однако, к сожалению, среди средств бытовой химии во многих магазинах продаются и средства, которые могут вызвать опасные отравления для здоровья людей.

«В частности, мы всегда можем спокойно увидеть в продаже компоненты фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия, которые очень токсичны и опасны для человека. В том числе дихлофос, который применяется в бытовой химии для уничтожения насекомых; карбофос, который тоже применяется для уничтожения насекомых в бытовой химии. Но в этом случае я думаю, что дихлофос можно исключить, потому что врачи, токсикологи наверняка действовали в полном объеме, и будь это дихлофос, дети были бы спасены», – рассказал врач.

К смертельному отравлению могут привести различные вещества, в том числе и закрутки длительного хранения, в которых могут быть токсины или инфекционные возбудители. Однако в этом случае такая версия исключается, так как семья подобных продуктов не употребляла.

«Что привело к отравлению детей в Красноярском крае, сказать сложно. Даже следствие сейчас не может ответить на этот вопрос, они будут проводить многочисленные экспертизы. Очень сложно сказать, это можно определить только путем проведения многочисленных экспертиз», – заключил врач.

Ранее прокуратура перечислила версии гибели отравившихся детей в Красноярском крае.