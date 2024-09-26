Врач рассказал, когда нужно принимать пищевые добавки

Пищевые добавки помогают сбалансировать рацион во время путешествий и командировок, когда приготовление здоровой еды затруднительно. Об этом изданию Daily Mail рассказал директор отдела пищевых добавок Национального института здравоохранения США, доктор Стефан Пасиакос.

Пасиакос не рекомендует употреблять пищевые добавки каждый день. По словам специалиста, в этом нет необходимости. Для сохранения здоровья нужно стремиться получать как можно больше жизненно важных питательных веществ из таких продуктов, как фрукты, овощи, цельные злаки, яйца и нежирное мясо. Однако в напряженные дни, связанные с рабочими поездками и путешествиями, употребление некоторых добавок вполне допустимо.

Чтобы восполнить недостающие питательные вещества при несбалансированном или хаотичном питании, доктор советует обратить внимание на протеиновый порошок и измельченную клетчатку. Они помогают поддерживать здоровье кишечника и обеспечивают организм энергией.

Также Пасиакос советует принимать поливитаминные и минеральные комплексы, содержащие витамин С, витамин D, кальций и железо. Витамины С и D ускоряют регенерацию и укрепляют иммунитет. Кальций имеет решающее значение для свертывания крови и сохранения структуры костей, а железо помогает красным кровяным тельцам переносить кислород по всему организму.

Ранее был найден витамин, смягчающий усталость при воспалительных заболеваниях кишечника.