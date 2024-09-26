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В Сбере рассказали о перспективах применения AI в науке

Андрей Белевцев: в ближайшие 5 лет ученые получат AI-ассистента

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В ближайшие 3-5 лет ученые получат полноценного AI-ассистента, рассказал в интервью газете «Коммерсантъ. Наука» старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

«В десятки раз увеличится скорость исследований, а многие эксперименты будут выполняться полностью автоматически, без участия человека», — рассказал он.

Также Белевцев привел пример с семейством моделей о1 от OpenAI.

«Главное их отличие от предыдущих — они могут рассуждать, а потом сообщают свое суждение, то есть могут эффективно проверять факты, «размышлять» при решении сложных проблем», — сказал он.

По словам Белевцева, умение модели о1 может помочь в математике, теории информации и других связанных с формальной логикой областях.

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