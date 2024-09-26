В Сбере рассказали о поддержке молодых ученых

Наука двигает вперед бизнес, общество, человека и экономику. Сбер, как крупная корпорация, должен вносить свой вклад в этот процесс. Об этом в интервью «Коммерсантъ. Наука» рассказал рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

Топ-менеджер отметил, что в этом году ежегодная Научная премия Сбера пополнилась номинацией, посвященной искусственному интеллекту (AI), которую будут вручать за выдающие научные результаты, полученные с применением AI-технологий.

«Научная премия — это возможность отметить ученых, которые всю жизнь положили на развитие науки, имеют неоспоримые научные результаты и еще многого добьются. Мы внимательно относимся к тому, чтобы критерии отбора были абсолютно независимы, потому что именно это является залогом ценности премии. И надеемся, что каждый наш лауреат станет амбассадором премии», — заявил Андрей Белевцев.

Также он сообщил, что с этого года появилась специальная категория для молодых ученых.

«Мы решили отметить их отдельно новой номинацией «AI в науке», потому что у их более старших коллег есть фора — они дольше занимались наукой, у них было больше времени для достижения результатов. У нас уже получен список из очень сильных номинантов, и мне кажется, что жюри будет сложно делать выбор», — добавил Белевцев.