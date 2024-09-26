Стало изестно, есть ли смысл тренироваться только по выходным

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля установили, что у людей, тренирующихся по выходным, риск развития 264 различных заболеваний ниже, чем у ведущих пассивный образ жизни лиц. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation.

В исследовании приняли участие 89573 человек, данные о которых были предоставлены Британским биобанком. Участники носили акселерометры — приборы, регистрировавшие их общую физическую активность и время, затраченное на различные по интенсивности упражнения в течение одной недели.

Полученную информацию ученые сопоставили с частотой развития среди испытуемых 678 заболеваний 16 типов. Исследователи фиксировали все случаи возникновения психических расстройств, болезней пищеварения, рака, деменции и других патологий.

Результаты показали, что у людей, которые тренировались в умеренном и интенсивном темпе по выходным в течение 150 минут (суммарно), риск развития 264 заболеваний был ниже, чем у участников, которые вообще не занимались спортом. Наиболее сильные ассоциации были связаны с кардиометаболическими состояниями, такими как гипертония и диабет. Тренировки по выходным в течение шести лет снижали вероятность развития этих заболеваний на 23% и 43% соответственно.

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