Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, как обезболивающие могут вызывать головную боль

Daily Mail: прием обезболивающих вместе с кофеином может вызвать головную боль

close
Dragana Gordic/Shutterstock/FOTODOM

Прием обезболивающих препаратов в сочетании с кофеином может привести к головным болям отмены (когда эффект отмены лекарства вызывает головную боль). Чрезмерное увлечение болеутоляющими также может оказать аналогичный эффект. Об этом изданию Daily Mail рассказал Доктор Файяз Ахмед, невролог из больницы Восточного Йоркшира (Великобритания).

Врач отметил, что большинство головных болей можно облегчить с помощью безрецептурных обезболивающих, таких как парацетамол или ибупрофен. Однако такие лекарства нельзя запивать кофе или чаем, потому что это сочетание с высокой вероятностью спровоцирует головную боль отмены.

По словам Ахмеда, тупая головная боль, которая усиливается по утрам и может возникать каждый день, говорит о злоупотреблении обезболивающими. Люди, принимающие такие лекарства два-три раза в неделю или более десяти дней в месяц, подвергаются высокому риску возникновения этих головных болей. Невролог уточнил, что все виды обезболивающих могут оказывать такой побочный эффект. Однако особенную осторожность нужно соблюдать при приеме лекарств, содержащих кодеин.

Врач добавил, что сложность устранения таких головных болей заключается в их обострении после отказа от лекарств. При этом ранее принимаемые препараты невозможно заменить другими, поскольку реакция отмены возникнет в любом случае.

Ранее россиянам рассказали, какая головная боль требует обращения к врачу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами