Даже разовые черепно-мозговые травмы вредят здоровью мозга, выяснили ученые

Ученые из Университета Монаша (Австралия) установили, что даже разовые черепно-мозговые травмы повышают риск развития болезни Альцгеймера и разрушают микроструктуру мозга. При этом такие последствия могут сохраняться десятилетиями. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain.

В исследовании приняли участие лица, однократно получившие черепно-мозговые травмы (ЧМТ) средней и высокой степени тяжести в результате единичного инцидента около 22 лет назад. Испытуемые прошли магнитно-резонансную томографию головного мозга и сдали кровь для лабораторного анализа. Ученые стремились обнаружить признаки, свидетельствующие о повреждениях головного мозга.

На третьем этапе когнитивные способности участников (такие как внимание и память) оценили с помощью специальных тестов.

Результаты МРТ показали, что даже спустя несколько десятков лет после травмы у испытуемых сохранялись нарушения целостности микроструктуры мозга. Кроме того, в крови людей, перенесших черепно-мозговые повреждения, были выявлены биомаркеры, связанные с ухудшением когнитивных функций.

По словам ученых, черепно-мозговые травмы выступают одной из возможных причин развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона. Исследователи убеждены, что ЧМТ стоит характеризовать не как событие с фиксированной траекторией выздоровления, а как хроническую патологию.

Ученые намерены продолжить исследования для выявления биомаркеров, свидетельствующих о тяжести черепно-мозговых травм. По мнению авторов научной работы, знание особенностей восстановления мозга поможет разработать более эффективные терапевтические стратегии и избежать разрушения когнитивного здоровья.

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