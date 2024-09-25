Российские ученые назвали опасные растения, которые нельзя держать в спальне

Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) назвали комнатные растения, которые не стоит держать в спальне из-за потенциальной опасности для здоровья. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

По словам специалистов Пермского Политеха, популярные карликовые хризантемы могут вызывать аллергические реакции — от раздражения на коже до проблем с дыханием.

Другое популярное домашнее растение — монстера — содержит ядовитый сок, который при проглатывании провоцирует отек гортани и слизистой оболочки рта.

Тропическая диффенбахия также ядовита. Сок в ее побегах вызывает ожоги при контакте с кожей.

Также стоит избегать сока филодендрона из-за содержащегося в нем оксалата кальция. Это калиевая соль щавелевой кислоты. При употреблении внутрь вещество способно вызвать язвы, онемение и даже летальный исход.

Определенную опасность представляет олеандр, чей сок приводит к сильным коликам, рвоте и диарее.

В ПНИПУ отметили, что перечисленные растения безопасны при соблюдении мер предосторожности, однако маленькие дети и питомцы могут случайно пострадать из-за любопытства или по незнанию.

Ученые также назвали самые полезные домашние растения. Так лимон Мейера и другие комнатные цитрусовые выделяют летучие вещества, уничтожающие вредные микробы. Схожими свойствами обладают каланхоэ и эвкалипт лимонный.

Бегония увлажняет воздух в комнате и помогает бороться с пылью. Растение делает это за счет мощной транспирации: процесса испарения воды с листьев. А чтобы насытить воздух кислородом, можно посадить хлорофитум.

Гардения в спальне помогает улучшить сон за счет запаха своих цветов. Он расслабляет нервную систему и повышает настроение.

Розмарин улучшает самочувствие и снимает усталость. Запах растения способствует борьбе со стрессом и тревожностью благодаря уменьшению в организме уровня гормона кортизола.

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