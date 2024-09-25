Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые создали искусственную паутину для лечения ран

ACS Nano: ткань из искусственного паучьего шелка помогает заживлять раны

close
Freepik.com

Ученые из Нанкинского технического университета (Китай) создали искусственную паутину на основе белков для лечения кожных и суставных повреждений. Результаты исследования опубликованы в научном журнале ACS Nano.

Процесс создания инновационной ткани основан на тщательном изучении естественного механизма прядения паутины у пауков. Ученые отследили, как пауки плетут паутину с помощью особого прядильного аппарата, вырабатывающего белковый вязкий секрет. Основываясь на детальной компьютерной динамике, исследователи смогли воссоздать структуру такого белка, стабилизировать ее и увеличить его выход до 13,5 г/л (грамм на литр).

Применяя полученный белок под названием амилоидный спидроин, ученые создали искусственных пауков с замененными прядильными железами для быстрого воспроизводства высококачественных шелковых нитей. По новой технологии исследователям удалось изготавливать этот материал как в макро-, так и в микромасштабе.

Первый вариант применялся для лечения ревматоидного артрита у мышей, а второй — для создания высокоэффективных раневых повязок для грызунов с диабетом. По словам исследователей, такие повязки обладают высокими регенеративными свойствами. Кроме того, они отличаются легкостью.

Ученые отметили, что искусственную паутину можно применять для ускорения регенерации тканей и у людей. Инновационный подход к созданию искусственного паучьего шелка также может в будущем найти широкое применение не только в медицине, но и в других областях.

Ранее ученые создали гидрогелевые повязки для лечения диабетических ран.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами