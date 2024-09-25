Ученые создали искусственную паутину для лечения ран

Ученые из Нанкинского технического университета (Китай) создали искусственную паутину на основе белков для лечения кожных и суставных повреждений. Результаты исследования опубликованы в научном журнале ACS Nano.

Процесс создания инновационной ткани основан на тщательном изучении естественного механизма прядения паутины у пауков. Ученые отследили, как пауки плетут паутину с помощью особого прядильного аппарата, вырабатывающего белковый вязкий секрет. Основываясь на детальной компьютерной динамике, исследователи смогли воссоздать структуру такого белка, стабилизировать ее и увеличить его выход до 13,5 г/л (грамм на литр).

Применяя полученный белок под названием амилоидный спидроин, ученые создали искусственных пауков с замененными прядильными железами для быстрого воспроизводства высококачественных шелковых нитей. По новой технологии исследователям удалось изготавливать этот материал как в макро-, так и в микромасштабе.

Первый вариант применялся для лечения ревматоидного артрита у мышей, а второй — для создания высокоэффективных раневых повязок для грызунов с диабетом. По словам исследователей, такие повязки обладают высокими регенеративными свойствами. Кроме того, они отличаются легкостью.

Ученые отметили, что искусственную паутину можно применять для ускорения регенерации тканей и у людей. Инновационный подход к созданию искусственного паучьего шелка также может в будущем найти широкое применение не только в медицине, но и в других областях.

Ранее ученые создали гидрогелевые повязки для лечения диабетических ран.