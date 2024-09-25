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Названа главная ошибка людей, «заедающих» эмоции

The Conversation: при заедании эмоций не нужно пытаться сесть на диету

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Depositphotos

Диеты могут стать причиной усугубления эмоционального переедания. Об этом изданию The Conversation рассказала доктор Инге Гнатт, кандидат психологических наук и преподаватель психологии Технологического университета Суинберна (Австралия).

Психолог объяснила, что эмоциональное переедание часто возникает в ответ на сложные и негативные переживания — тревогу, грусть, разочарование. Такой способ управления эмоциями в большей степени характерен для подростков и женщин. Потребляемые продукты часто представляют собой фаст-фуд и другие высококалорийные полуфабрикаты с низким содержанием питательных веществ.

По словам специалиста, по окончании эпизода эмоционального переедания важно воздержаться от искушения сесть на диету. Дело в том, что для людей, склонных заедать эмоции, такой способ контроля питания не решает изначальную проблему, а лишь маскирует последствия и вводит организм в состояние стресса. Психологическая нагрузка в совокупности с чувством вины, в свою очередь, провоцируют дальнейшие переедания.

Гнатт уточнила, что нормализовать питание можно, избавившись от стресса. Для этого рекомендуется уделять больше внимания здоровому сну, организации распорядка дня и планированию рациона. Важно не допускать сильного голода и анализировать ситуации, вызывающие желание съесть те или иные продукты.

Ранее были названы два работающих метода ускорения обмена веществ.

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