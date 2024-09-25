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Ученые рассказали, почему нужно высыпаться перед принятием важного решения

JЕР: качественный сон помогает мозгу делать более рациональный выбор

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Ученые из Университета Дьюка в США установили, что после качественного ночного отдыха человеческий мозг склонен избегать поспешных решений и попадаться на так называемую «уловку первого впечатления». Результаты исследования опубликованы в Journal of Experimental Psychology (JЕР).

В рамках эксперимента ученые попросили добровольцев принять участие в имитации гаражной распродажи. Этим словосочетанием называют организацию небольшого рынка или ярмарки, на которых люди могут продать завалявшиеся у них вещи прохожим или знакомым.

Испытуемых попросили просмотреть виртуальные коробки с ненужными товарами в поисках предметов для включения в распродажу. Большинство предметов в каждой коробке (старый будильник или растение в горшке) стоили дешево. Некоторые особые вещи, такие как красивая лампа или плюшевый мишка, оценивались как более дорогие. Целью участников было определить коробки с более ценными вещами, продажа которых позволила бы им выручить больше денег.

В некоторых коробках все ценные предметы лежали сверху, поэтому, когда участники распаковывали их, ценности бросались в глаза первыми. В других коробках дорогие предметы были собраны посередине или внизу, а также распределены хаотично.

Добровольцев условно разделили на две группы. Представители первой оценивали содержимое коробок «с ходу», а второй — после ночного сна. Ученые заметили, что хорошо выспавшиеся люди лучше запоминали коробки и судили о их наполнении не по первым попавшимся вещам, а в целом. Лица, отбирающие коробки на продажу сразу, судили об их ценности по первым нескольким предметам, которые попадались им на глаза.

Участники из второй группы не только постоянно выбирали коробки с ценными вещами на поверхности, но и были склонны переоценивать их, полагая, что они стоят на 10% больше, чем на самом деле. По мнению ученых, этот психологический феномен называется предвзятостью к первенству. Исследователи объяснили, что, когда дело доходит до формирования мнения о чем-либо, на людей чрезмерно влияет первая информация, даже когда выявляются новые факты.

Согласно результатам исследования, качественный сон помогает избегать таких ловушек и принимать более взвешенные решения. Такая стратегия может быть эффективным способом достижения крупных, долгосрочных целей.

Ранее ученые выяснили, как инсульт влияет на сон.

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