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Ученые нашли общее у гиббонов и звезд TikTok

bioRxiv: самки гиббонов научились танцевать как роботы для привлечения внимания

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Agung bayu/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа ученых из Франции, Германии и Норвегии обнаружили необычное поведение среди гиббонов. Оказалось, что взрослые самки этого семейства приматов исполняют своеобразные танцы, чтобы привлечь к себе внимание. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов bioRxiv.

Танцы широко распространены в животном мире, встречаясь у насекомых, пауков, птиц и других представителей фауны. Однако у этого поведения есть общая черта: почти всегда танец исполняют самцы в рамках брачных ритуалов.

Как показал анализ видеозаписей гиббонов, среди этого вида танцами занимаются самки, и обычно делают это не для привлечения внимания партнера. Гиббоны женского пола танцуют как перед сородичами обоих полов, так и перед другими животными, а также перед людьми.

Во время представления животные разворачиваются спиной к зрителям и совершают отрывистые ритмичные движения, напоминающие действия робота. Иногда звери оборачивались, чтобы убедиться, что на них все еще смотрят.

Ученые отметили, что танец оказался одинаковым у разных особей четырех разновидностей гиббонов, хотя были различия в продолжительности и сложности хореографии.

Специалисты не смогли точно определить причину танцев, но предположили, что это может быть связано с социальным взаимодействием или попыткой вызывать какую-то реакцию у наблюдателей. В этом случае поведение гиббонов напоминает поведение людей, которые используют танцы для схожих целей.

Ранее ученые выяснили, что обезьяны мармозетки дают сородичам имена.

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