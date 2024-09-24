Матки муравьев пожирают своих зараженных детенышей, выяснили ученые

Британские ученые из Оксфордского университета открыли механизм, за счет которого матки муравьев защищают свои колонии от эпидемий. Для этого насекомым приходится съедать собственное потомство при первых признаках заражения. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

В ходе эксперимента специалисты предоставили маткам черного садового муравья (Lasius niger) подложили личинки, инфицированные грибковым патогеном Metarhizium. На этом этапе болезнь уже была летальной, но еще не передающейся.

Матки съели 92% зараженных личинок, и лишь 6% контрольных образцов, которые не были инфицированы.

Несмотря на потенциальный риск заражения, все взрослые насекомые выжили после поедания инфицированных личинок. Исследователи предполагают, что королевы улья могут защищать себя, проглатывая кислотный, антимикробный яд, который они вырабатывают из специальной железы в своем животе.

Матки, поедающие инфицированных личинок, откладывали на 55% больше яиц, чем их контрольные сородичи, не поедавшие яйца. Это свидетельствует, что питательные вещества из съеденного потомства использовались повторно для воспроизводства.

«Королевы муравьев создают свои колонии в одиночку и фактически морят себя голодом, чтобы вырастить первых рабочих. Матки, которые производят больше всего рабочих, имеют наилучшие шансы на выживание, поэтому возможность поедать и перерабатывать инфицированных личинок обратно в расплод означает, что ценные ресурсы не тратятся впустую», — уточнили специалисты.

Ученые отметили, что этот «гигиенический каннибализм» наблюдался только у маток, и никогда — среди взрослых рабочих муравьев. Это может быть связано с тем, что, в отличие от королев (которые запечатываются в гнезде), рабочие муравьи могут избавляться от зараженных личинок, выбрасывая их из убежища.

Ранее специалисты выяснили, что муравьи ампутируют поврежденные конечности своим сородичам.