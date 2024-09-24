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Названы симптомы, предсказывающие тяжесть рассеянного склероза

ВМ: проблемы со зрением и сфинктером предсказывают развитие рассеянного склероза

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Ученые из Федерального университета Баии (Бразилия) обнаружили, что пациенты с рассеянным склерозом, у которых изначально были проблемы со зрением или работой сфинктера, подвергаются риску получения тяжелой инвалидности. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain Medicine (ВМ).

Ученые проанализировали данные 195 пациентов с рассеянным склерозом и установили, как начальные симптомы связаны с долгосрочной инвалидностью. Результаты показали, что у пациентов с  острым помутнением зрения вероятность ухудшения функциональных показателей была на  20% выше, чем у лиц без этого симптома. Дисфункция сфинктера  (например, мочевого пузыря  или кишечника) повышала вероятность тяжелой инвалидности на 24,5%.

Ученые также выяснили, что острый паралич и  гипестезия (повышенная чувствительность к реальным, обычным или даже слабым воздействиям) не были признаками неблагоприятного долгосрочного прогноза.

Исследователи предположили, что нарушения зрения могут свидетельствовать об обширных повреждениях нервной системы. Чтобы точно выяснить, почему те или иные симптомы предвещают более сложное течение заболевания, нужны дополнительные исследования.

Ранее был создан высокоточный анализ крови для проверки на парализующее заболевание.

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