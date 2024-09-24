Ученые обнаружили новый вид жутких акул-призраков в Тихом океане

Новозеландские ученые обнаружили новый вид акул-призраков или акул-химер, обитающий в глубинах Тихого океана у побережья Австралии и Новой Зеландии. Исследование опубликовано на сайте Национального института водных и атмосферных исследований (NIWA).

Неизвестную особь нашли во время обследования плато Чатем — тихоокеанской территории, простирающейся на 1000 километров к востоку от Южного острова Новой Зеландии.

Открытый вид назвали Harriotta avia, или австралазийская узконосая акула-призрак. По словам автора исследования, доктора NIWA Брит Финуччи, она решила дать акуле видовое имя avia («бабушка» на латыни) в честь своей бабушки.

Акулы-призраки, или химеры — родственники акул и скатов. Они входят в группу рыб, чьи скелеты полностью состоят из хрящей. Они живут на глубине до 2,6 километра и отличаются пугающей внешностью с большими черными глазами и светлой гладкой кожей без чешуи.

Несмотря на жутковатый вид, химеровые рыбы неопасны для человека. Они питаются донными ракообразными.

Ранее ученые нашли у берегов Таиланда новый вид рыб-химер.